Зеленский ввел санкции в отношении более чем 190 физлиц сроком на десять лет

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 190 физлиц сроком на десять лет. В списке, в частности, есть и граждане России, об этом говорится в соответствующем указе украинского лидера, на который ссылается ТАСС.

Также санкции введены против 291 юридического лица, в том числе, российских заводов и компаний.

Кроме этого, Зеленский ввел ограничения в отношении грузинской авиакомпании Georgian Airways и ее руководителей после возобновления полетов в Россию.

Ранее сообщалось, что Зеленский уволил с должности руководителей Подольского, Святошинского, Деснянского и Днепровского районов Киева. Распоряжение об увольнении глава украинского государства подписал в четверг, 29 июня.

Согласно другим распоряжениям, от временного исполнения обязанностей главы Днепровской районной госадминистрации освобожден Павел Бабий.

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