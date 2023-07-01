Пушков прокомментировал недопуск Зеленского на саммит ЕС и стран Латинской Америки

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Решение членов саммита ЕС и стран Латинской Америки наложить вето на присутствие украинского президента Владимира Зеленского на мероприятии доказывает нежелание ряда стран помогать Киеву. Об этом написал сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

Сенатор прокомментировал новость о том, что Украина пытается переманить на свою сторону Латинскую Америку.

"Однако первый блин – явно комом: отказ Зеленскому принять участие в саммите ЕС – Латинская Америка", – пишет Пушков.

Он отметил, что страны глобального Юга смотрят на украинский конфликт не так, как западные страны и не готовы поддерживать Украину.

Ранее Пушков заявил, что если президент Франции Эммануэль Макрон хочет решить вопрос с конфликтом на Украине, то ему следует повлиять на Киев, а не обращаться к другим странам с просьбой повлиять на Россию. По мнению сенатора, обращение Макрона к другим странам доказывает то, что Запад окончательно утратил рычаги давления на Москву.



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