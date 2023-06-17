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07:26

Политика

Пушков заявил, что Макрону следует повлиять на Киев, а не искать воздействия на Россию

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Если президент Франции Эммануэль Макрон хочет решить вопрос с конфликтом на Украине, то ему следует повлиять на Киев, а не обращаться к другим странам с просьбой повлиять на Россию. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Макрон на переговорах с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом просил того "использовать свое влияние" на Москву касательно украинского вопроса.

"Есть куда более простой и доступный самому Макрону путь – повлиять на Украину. Это гораздо проще, поскольку Украина полностью зависит от западной военной и финансовой помощи, что совсем недавно признал глава внешней политики ЕС Боррель", – прокомментировал эту ситуацию Пушков.

Сенатор также отметил, что обращение Макрона к Саудовской Аравии доказывает то, что Запад окончательно утратил рычаги давления на Москву.

Ранее Макрон также попросил главу КНР Си Цзиньпина призвать Владимира Путина к контактам с Украиной.

Издание Politico впоследствии отметило, что визит Макрона в Китай и его просьбы никак не повлияли на позицию Си Цзиньпина по вопросу украинского конфликта.

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