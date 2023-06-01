Макрон заявил, что не исключает возможности новых разговоров с Путиным

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Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности новых телефонных разговоров с Владимиром Путиным. Об этом политик сказал в ходе пресс-конференции по итогам саммита Европейского политического сообщества в Молдавии.

"Вы знаете, что с самого начала украинского конфликта мне довелось неоднократно разговаривать с президентом Путиным. Если такая возможность представится, я этого не исключаю", – цитирует Макрона ТАСС.

Он добавил, что Франция всегда готова к переговорам с любыми партнерами.

Накануне Макрон на форуме по безопасности Globsec в Братиславе призвал западные страны пересмотреть поддержу Украины в случае, если если конфликт затянется.

По словам лидера Франции, поддерживать Украину стоит по двум причинам. Первая – войска этой страны в настоящее время защищают Европу. Вторая – Украина имеет много оружия, поэтому в интересах Европы гарантировать безопасность в многостороннем формате.



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