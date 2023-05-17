Париж изучает возможность поставок Украине ракет большой дальности Scalp – СМИ

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Франция рассматривает возможность поставок Украине управляемых ракет большой дальности Scalp, однако решение еще не принято, сообщает газета Le Monde со ссылкой на источники.

По их информации, в Елисейском дворце рассматривают все опции, но сейчас речи об этом не идет.

Отмечается, что такой вопрос встал после того, как Лондон пообещал передать Киеву ракеты Storm Shadow – британскому эквиваленту французских ракет.

Ранее в совместном заявлении президента Франции Эммануэля Макрона и украинского лидера Владимира Зеленского говорилось, что Париж оснастит несколько батальонов украинских войск десятками колесных танков AMX-10RC в ближайшие недели.

В заявлении также отмечается, что военная поддержка Киева с французской стороны продолжается. Готовятся новые поставки вооружений, учитывающие самые срочные и неотложные потребности Украины в укреплении обороноспособности.

The Wall Street Journal сообщал о том, что руководство НАТО проводит работу над предложением по предоставлению военной помощи для Украины, которое будет представлено на июльском саммите в Вильнюсе.