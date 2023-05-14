Зеленский призвал снять ограничения на поставки всех видов оружия Киеву

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с призывом снять все ограничения на поставку вооружения Киеву. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу украинского лидера.

"Глава украинского государства отметил необходимость снятия ограничений и красных линий на поставку Украине всех видов оружия", – заявил он по итогам переговоров с членами правительства ФРГ.

На встрече в ФРГ присутствовали канцлер Олаф Шольц, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, министр иностранных дел Анналена Бербок, министр обороны Борис Писториус и министр финансов Кристиан Линднер и министр внутренних дел Нэнси Фезер, отметили в пресс-службе.

Ранее Зеленский заявлял, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет достаточного количества оружия для нападения в рамках проводимого контрнаступления. Он подчеркнул, что на атаки по территории РФ у Украины нет сил и времени.

До этого в СМИ сообщали, что киевские власти опасаются потерять поддержку от Запада, если ВСУ не достигнут успехов во время предполагаемого контрнаступления.

14 мая Зеленский прибыл в Берлин для встречи с Шольцем и президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.



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