В Киеве боятся потерять поддержку Запада из-за неудачного контрнаступления – СМИ

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Власти Киева опасаются потерять поддержку западных союзников, если ВСУ не достигнут ощутимых успехов во время предполагаемого контрнаступления. Об этом сообщает издание Financial Times.

Замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига заявил, что уровень западной поддержки зависит от успеха украинских войск.

Между тем, как отмечает издание, высокопоставленные украинские чиновники между собой признают, что Украине вряд ли удастся занять все утраченные территории. Также в Киеве существуют опасения по поводу того, что в случае провального контрнаступления дальнейшая военная помощь от Запада окажется под вопросом.

При таком развитии событий союзники Украины могут начать интенсивнее подталкивать Киев к переговорам с Москвой.

Неназванный представитель администрации президента США Джо Байден сообщил изданию, что в Белом доме не склонны считать, что предполагаемое контрнаступление Украины сможет определить судьбу конфликта.

Одновременно с этим американские чиновники считают, что украинским войскам необходимо продемонстрировать определенные успехи на поле боя, чтобы в США были готовы утверждать новые пакеты военной помощи, говорится в статье издания.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты примут все необходимые меры для того, чтобы восполнить нехватку вооружений и боеприпасов ВСУ, если Киев сообщит об этой проблеме Вашингтону.

До этого украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженным силам Украины требуется еще немного времени для подготовки к контрнаступлению.

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