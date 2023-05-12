США предпримут все меры, чтобы восполнить нехватку вооружений ВСУ – Блинкен

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Соединенные Штаты предпримут все необходимые меры для того, чтобы восполнить нехватку вооружений и боеприпасов ВСУ, если Киев сообщит об этой проблеме Вашингтону. Об этом сообщил в интервью телеканалу PBS госсекретарь США Энтони Блинкен.

Таким образом он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что западные страны не предоставили Киеву достаточное количество вооружения для перехода украинских войск в контрнаступление.

Помимо этого, Блинкен оценил решение британских властей передать Киеву ракеты Storm Shadow большой дальности. По словам госсекретаря, подобная мера полностью отвечает нуждам украинских войск.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что Вооруженные силы Украины получили от Запада все необходимое для "успешного" контрнаступления. До этого Вашингтон заявил о выделении Киеву долгосрочной военной помощи в размере 1,2 миллиарда долларов.

11 мая глава Минобороны Британии Бен Уоллес подтвердил, что Лондон передает Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Он также сообщил, что все обещанные Киеву танки Challenger 2 были доставлены на Украину.

Украина может получить ракеты большой дальности от Великобритании – СМИ