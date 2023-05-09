США выделили Украине новый пакет военной помощи на 1,2 млрд долларов

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Вашингтон заявил о выделении Киеву долгосрочной военной помощи в размере 1,2 миллиарда долларов. Об этом сообщил Пентагон на официальном сайте.

"Сегодня министерство обороны объявляет о новом пакете оборонной помощи в знак поддержки Украины, он в том числе включает возможности для усиления противовоздушной обороны и обеспечивает потребность в боеприпасах", – говорится в заявлении.

Пентагон отметил, что пакет военной помощи включает в себя дополнительные средства ПВО и боеприпасы, оборудование, боеприпасы для противодействия дронам, снаряды, услуги коммерческих спутниковых компаний и обучение ВСУ.

Ведомство добавило, что Вашингтон продолжит взаимодействовать с союзниками.

Ранее СМИ сообщали, что власти Великобритании, вероятно, готовятся отправить на Украину ракеты большой дальности. Согласно информации, данный фонд управляется министерством обороны Британии. Также в нем принимают участие страны северной Европы.

В середине марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Киев получит от Лондона боеприпасы с обедненным ураном.

Военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин объяснил, что такие боеприпасы представляют опасность для человека, поскольку они способны заразить территорию и вызывать онкологические заболевания.

США пообещали Украине дополнительные поставки оружия