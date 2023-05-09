Лондон может отправить Киеву ракеты большой дальности – СМИ

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Власти Великобритании, вероятно, готовятся отправить на Украину ракеты большой дальности. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на документы Международного фонда поддержки Украины.

Уточняется, что данный фонд управляется министерством обороны Британии. Также в нем принимают участие страны северной Европы.

Согласно информации из документов фонда, Минобороны Соединенного Королевства попросило "выразить заинтересованность" в том, чтобы предоставить Киеву ударные возможности с дальностью до 300 километров.

Неназванный британский чиновник сообщил изданию, что пока окончательного решения в этом вопросе не было принято. При этом, отмечается в газете, запрошенные характеристики ракет соответствуют британским крылатым ракетам воздушного базирования Storm Shadow.

Ранее сообщалось, что Британия не планирует передавать Украине вертолеты Apache, однако ищет поставщиков дальнобойных ракет для ВСУ.

В середине марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Киев получит от Лондона боеприпасы с обедненным ураном.

Военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин объяснил, что такие боеприпасы представляют опасность для человека, поскольку они способны заразить территорию и вызывать онкологические заболевания.

Лондон не передаст Киеву вертолеты Apache, но закажет ракеты дальностью до 300 километров