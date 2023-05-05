Переданные Украине HIMARS теряют эффективность из-за российских глушилок – СМИ

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Американские реактивные установки HIMARS на Украине теряют эффективность из-за работы российских систем электронного подавления. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает CNN.

"Россия в последние месяцы все чаще блокировала HIMARS на Украине, используя электронные глушители, чтобы сбить систему наведения ракет", – указано в сообщении.

Телеканал ссылается на источники из США, Великобритании и Украины, которые утверждают, что работа систем залпового огня становится все менее эффективной. По их данным, американским и украинским специалистам приходится искать способы настройки программного обеспечения для противодействия создаваемым ВС РФ помехам.

Кроме того, телеканал указывает, что согласно утекшим в Сеть секретным документам Пентагона, США помогали украинцам обнаружить и уничтожить российские глушители радиоэлектронных данных. Американский чиновник также подтвердил, что Вашингтон консультирует Киев по вопросам обнаружения и уничтожения средств радиолокационной борьбы, сообщается в материале телеканала.

Ранее директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявил, что Украина не сможет противостоять РФ при сокращении военной помощи Запада. Он также признал преимущество России над Украиной в живой силе и ресурсах.

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