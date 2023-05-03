Послы ЕС одобрили выделение одного миллиарда евро на снаряды для Украины

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Послы Евросоюза одобрили выделение из Европейского фонда мира одного миллиарда евро на снаряды для Украины. Об этом рассказало шведское председательство в Совете ЕС в своем официальном аккаунте в Twitter.

"Послы ЕС утвердили решение по мерам поддержки в рамках Европейского фонда мира, чтобы поддержать ВСУ выделением одного миллиарда евро на совместные закупки амуниции и ракет", – сообщается в публикации.

Ранее стало известно, что страны НАТО поставили на Украину 1 550 бронемашин, 230 танков и обучили не менее 9 бронетанковых бригад.

Как отметил генсек Альянса Йенс Столтенберг, уже поставлено 98% от обещанной помощи. В комплекте к бронемашинам и танкам на Украину отправили "огромное" количество боеприпасов. Кроме того, он сообщил о поставках современных средств ПВО и артиллерии.

1 мая координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что Вашингтон намерен в скором времени предоставить Киеву дополнительную военную помощь для проведения контрнаступления.



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