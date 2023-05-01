США направят новую военную помощь ВСУ для контрнаступления – Белый дом

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Вашингтон намерен в скором времени предоставить Киеву дополнительную военную помощь для проведения контрнаступления. Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

"Очень скоро вы увидите новые поставки от нас", – передает ТАСС его слова.

Кирби также отметил, что Соединенные Штаты уже предоставили почти все вооружение, которое украинская сторона запрашивала для наступательных действий.

Ранее стало известно, что страны НАТО поставили на Украину 1 550 бронемашин, 230 танков и обучили не менее 9 бронетанковых бригад.

Как отметил генсек Альянса Йенс Столтенберг, уже поставлено 98% от обещанной помощи. В комплекте к бронемашинам и танкам на Украину отправили "огромное" количество боеприпасов. Кроме того, он сообщил о поставках современных средств ПВО и артиллерии.



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