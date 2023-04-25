СМИ назвали условие для окончания западной поддержки Украины

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Окно западной поддержки, позволяющее Украине добиться успехов в противостоянии с Россией, не может оставаться открытым вечно. Об этом пишет The New York Times.

Автор материала считает, что без решающей победы на фронте поддержка Украины со стороны Запада может ослабнуть, а Киев столкнется с растущим давлением с целью вступления в переговоры о прекращении или замораживании конфликта.

В издании также отмечается, что после украинского наступления маловероятно, что западные страны смогут вновь нарастить потенциал Киева. Это связано с тем, что у Запада недостаточно необходимых запасов, а внутреннее производство не сможет удовлетворить украинские нужды до следующего года.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что американская сторона хочет быть уверена в том, что наступление Украины пройдет успешно.

По его словам, решение о том, когда и где начнется наступление, останется за президентом Украины Владимиром Зеленским.

До этого The Economist сообщал о том, что попытка контрнаступления со стороны ВСУ может закончиться тем, что украинские силы попадут в окружение.

В издании подчеркнули, что планируемое контрнаступление несет в себе огромные риски. Таким образом, по мнению авторов материала, Киеву и его западным покровителям следует подготовиться к тому, что наступление ВСУ принесет лишь незначительный успех, "если не хуже".