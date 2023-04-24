Австралийский генерал заявил о наличии у Киева трех сценариев контрнаступления

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

У киевских властей есть три варианта действий для контрнаступления, заявил отставной австралийский генерал Мик Райан. Об этом он рассказал британской газете Daily Mail.

По мнению генерала, при первом сценарии Украина начнет одну крупную атаку, в которой будут задействованы все силы и ресурсы. Второй вариант предполагает, что украинские силы будут разделены для одновременной атаки на юге и востоке. Третьим же вариантом экс-генерал называет проведение сразу нескольких менее масштабных атак, которые к тому же не будут скоординированы между собой.

По мнению отставного генерала США Стивена Твитти, Украина будет использовать именно третий вариант. Он считает, что ВСУ будут успешны при использовании "тактики малых шагов", когда атаки будут проводиться на небольших площадях.

В свою очередь, Райан считает, что Киев выберет для наступления что-то среднее между вторым и третьим сценарием. По его словам, одна крупная атака со стороны ВСУ практически исключена, так как крупное передвижение войск будет легко заметить.

Ранее британская разведка признала, что 800 километров построенных Россией укреплений сделают ее еще более грозным противником для Украины. Военные аналитики, опрошенные газетой El País, заявили, что при контрнаступлении Украины на хорошо укрепленные позиции России, потери ВСУ будут колоссальными.

