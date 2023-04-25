В США заявили, что Запад хочет захватить Крым для контроля над судоходством в Черном море

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Украина и Запад пытаются захватить Крым для того, чтобы установить контроль над судоходством в Черном море. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес в интервью Newsweek.

По его мнению, благодаря Крыму российская сторона господствует над всем северным побережьем Черного моря.

"Если отступить на шаг назад и не сосредотачиваться на Крыме, а посмотреть на Черное море, то становится до боли очевидно, что Россия сможет блокировать, когда захочет, суда, входящие и выходящие из любого украинского порта любого типа", – заявил Ходжес.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Соединенные Штаты не намерены прекращать активные разведполеты над Черным морем.

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал заявления киевских властей о возврате Крыма демагогичными. Он подчеркнул, что киевский режим не представляет интересы жителей Крыма и территорий на юго-востоке, однако Запад настаивает на их силовом возвращении.