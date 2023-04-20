Глава Пентагона заявил, что США продолжат активные разведполеты над Черным морем

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США не намерены прекращать активные разведполеты над Черным морем, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы Пентагона Ллойда Остина.

"Мы будем продолжать летать по маршрутам, которые представляются необходимыми для сбора разведывательной информации", – заявил Остин на слушаниях в конгрессе.

При этом шеф Пентагона ушел от вопроса сенатора, продолжаются ли полеты в районе, где был сбит БПЛА MQ-9 Reaper. Остин также предложил оставить до закрытой сессии обсуждение материала американского телеканала CNN, согласно которому Пентагон пересматривает целесообразность операций в районе Черного моря.

14 марта истребители Су-27 перехватили американский беспилотник MQ-9 Reaper в небе над Черным морем. В результате маневров российских летчиков по принуждению к отказу от выполнения своей задачи БПЛА потерял управление и упал в воду.

После инцидента с MQ-9 Reaper американские беспилотники Global Hawk перестали летать над Черным морем. При этом ранее они делали по восемь-девять полетов в месяц в воздушном пространстве напротив Крыма.