Американские беспилотники Global Hawk перестали летать над Черным морем

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США прекратили полеты стратегических беспилотников Global Hawk над Черным морем после потери дрона Reaper. Об этом со ссылкой на данные портала Flightradar24 сообщает РИА Новости.

Согласно данным портала, последний полет беспилотник Global Hawk выполнил над акваторией Черного моря 21 марта. С тех пор стратегические беспилотники США больше не совершали полетов в воздушном пространстве над Черным морем.

При этом ранее, с самого начала спецоперации, они делали по восемь-девять полетов в месяц в воздушном пространстве напротив Крыма.

Информированный источник агентства подтвердил данную информацию и сообщил, что командование США сочло нецелесообразными полеты в этом районе.

"После 14 апреля для американской стороны появилась опасность потерять подобный аппарат, а Global Hawk в разы дороже Reaper и насыщен самым передовым оборудованием", – заявил он.

Утром 14 марта над акваторией Черного моря, рядом с Крымским полуостровом, был зафиксирован полет американского беспилотника MQ-9, который направлялся в сторону госграницы РФ с выключенными транспондерами.

Для идентификации нарушителя в воздух были подняты российские истребители из состава дежурных сил ПВО. Из-за резкого маневрирования БПЛА перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду.

В Минобороны РФ сообщили, что российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали с беспилотником в контакт.