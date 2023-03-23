Представитель Белого дома назвал "идиотом" российского пилота, сбившего дрон США

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Представитель Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби назвал "идиотом" российского пилота, сбившего американский беспилотник MQ-9 Reaper над Черным морем, сообщает The Hill.

По его словам, он не встречал другой армии или военно-воздушной силы, которая наградила бы пилота, который "врезался в беспилотник". Кирби отметил, что у Москвы другое понимание храбрости. Вместе с тем он поинтересовался, почему награду за храбрость получил пилот, который подверг риску себя и имущество США.

Он обратил внимание, что на флоте военных учат любой ценой не допускать столкновений с какой-либо техникой.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил летчиков Су-27, которые предотвратили нарушение границ района спецоперации американским беспилотником MQ-9 Reaper.

Речь идет о границах района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения СВО. Границы района были доведены до всех пользователей международного воздушного пространства.



В Минобороны отметили, что утром 14 марта над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова был зафиксирован полет американского беспилотника MQ-9 в направлении госграницы РФ. БПЛА летел с выключенными транспондерами.

Для идентификации нарушителя в воздух подняли истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования MQ-9 перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотником в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования.

В Минобороны РФ объяснили, что произошло с американским беспилотником над Черным морем

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