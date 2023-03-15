Глава Пентагона призвал авиацию РФ летать профессионально после инцидента с беспилотником

Фото: Andrew Caballero-Reynolds/Pool via AP

Министр обороны США Ллойд Остин после инцидента с беспилотником над Черным морем попросил военную авиацию российской стороны летать безопасно и профессионально. Об этом сообщает РИА Новости.

Остин подчеркнул, что американская армия будет продолжать вести свою деятельность там, где это позволяет международное право.

"Не стоит заблуждаться. США продолжат летать и действовать везде, где позволяет международное право. Россия должна применять свои военные самолеты безопасным и профессиональным образом", – подчеркнул министр.

14 марта стало известно, что российский истребитель Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9. После этого БПЛА рухнул в международные воды.

После инцидента в Минобороны РФ заявили, что истребители были подняты на перехват БПЛА, который следовал к госгранице России. По данным ведомства РФ, беспилотник рухнул из-за своих резких маневров. При этом, подчеркнули в МО, вооружение против него не применялось.

В свою очередь, американский Госдепартамент вызвал российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова. После этого он заявил, что РФ не ищет конфронтации с американской стороной, и призвал США прекратить полеты возле российской государственной границы.

В Минобороны РФ объяснили, что произошло с американским беспилотником над Черным морем

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