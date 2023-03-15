10:36Политика
В США заявили о принятии мер, чтобы дрон в Черном море не попал в чужие руки
Фото: ТАСС/Zuma/Gene Blevins
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не допустят, чтобы упавший в Черном море американский дрон попал в чужие руки, передает РБК.
"Очевидно, мы не хотим, чтобы кто-то, кроме нас, заполучил его", – сказал Кирби, отметив, что были предприняты шаги по защите американской собственности.
Накануне, 14 марта, российский истребитель Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, в результате чего последний упал в международные воды.
В Европейском командовании ВС США заявили, что причиной инцидента стали небезопасные маневры российского самолета, в то время как беспилотник был занят рутинными операциями. В Минобороны РФ, в свою очередь, отметили, что истребители были подняты на перехват БПЛА, который следовал к госгранице России. По данным российского оборонного ведомства, беспилотник упал из-за своих резких маневров.
После инцидента в Госдепартамент США был вызван посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Позже он заявил, что РФ не ищет конфронтации с США из-за происшествия с беспилотником.
Посольство РФ в Штатах назвало провокацией появление беспилотника США над Черным морем
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