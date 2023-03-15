Посол РФ призвал Вашингтон прекратить полеты у границ России

Фото: ТАСС/Zuma

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал США прекратить полеты возле российской границы после инцидента с упавшим американским беспилотником. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вызывает озабоченность недопустимая деятельность военных США в непосредственной близости от наших границ. Мы прекрасно понимаем, с какой целью применяются подобные беспилотные разведывательно-ударные аппараты", – заявил дипломат.

Антонов отметил, что американские БПЛА используют для сбора разведывательных данных, которые затем передают Украине для организации ударов по России.

Произошедший 14 марта инцидент посол назвал провокацией. Он выразил надежду на то, что США "прекратят полеты вблизи российских рубежей".

Российский истребитель Су-27 во вторник, 14 марта, столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9. В результате инцидента БПЛА упал в международные воды.

В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию и сообщили, что самолеты были направлены на перехват беспилотника, который следовал в направлении государственной границы России. Падение летательного аппарата в ведомстве объяснили совершенными им резкими маневрами.

Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби подчеркнул, что США продолжат совершать полеты над Черным морем несмотря на произошедший инцидент. Он также добавил, что БПЛА действуют исключительно в международных водах.

Посольство РФ в Штатах назвало провокацией появление беспилотника США над Черным морем

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!