14 марта, 21:42Безопасность
В Минобороны РФ прокомментировали инцидент с американским БПЛА над Черным морем
Фото: ТАСС/Zuma
Утром во вторник, 14 марта, был зафиксирован полет беспилотника США в направлении государственной границы России, заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что после обнаружения БПЛА, который осуществлял полет с выключенными транспондерами, в воздух были подняты российские истребители. При этом бортовое оружие самолетами РФ не применялось, они также не вступали в контакт с американским беспилотником.
По данным военного ведомства, БПЛА перешел в неуправляемый полет с потерей высоты из-за совершения резких маневров, после чего летательный аппарат упал в воду.
В свою очередь, в Пентагоне отметили, что перехваченный беспилотник выполнял разведывательную миссию, однако о том, нес ли тот оружие, не уточнялось, передает ТАСС.
14 марта российский Су-27 столкнулся над Черным морем с американским БПЛА MQ-9, в результате чего беспилотник упал в международные воды.
В заявлении Европейского командования ВС США отметили, что перед столкновением самолет Су-27 якобы совершал небезопасные маневры. Там же отметили, что американский БПЛА выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве в районе Черного моря.
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