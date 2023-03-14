В Минобороны РФ прокомментировали инцидент с американским БПЛА над Черным морем

Фото: ТАСС/Zuma

Утром во вторник, 14 марта, был зафиксирован полет беспилотника США в направлении государственной границы России, заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что после обнаружения БПЛА, который осуществлял полет с выключенными транспондерами, в воздух были подняты российские истребители. При этом бортовое оружие самолетами РФ не применялось, они также не вступали в контакт с американским беспилотником.

По данным военного ведомства, БПЛА перешел в неуправляемый полет с потерей высоты из-за совершения резких маневров, после чего летательный аппарат упал в воду.

В свою очередь, в Пентагоне отметили, что перехваченный беспилотник выполнял разведывательную миссию, однако о том, нес ли тот оружие, не уточнялось, передает ТАСС.

14 марта российский Су-27 столкнулся над Черным морем с американским БПЛА MQ-9, в результате чего беспилотник упал в международные воды.

В заявлении Европейского командования ВС США отметили, что перед столкновением самолет Су-27 якобы совершал небезопасные маневры. Там же отметили, что американский БПЛА выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве в районе Черного моря.

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