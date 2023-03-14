Фото: Минобороны РФ

Российский Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, в результате чего БПЛА упал в международные воды, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейское командование ВС США.

"Примерно в 07:03 по центральноевропейскому времени один из российских самолетов Су-27 нанес удар по винту (БПЛА) MQ-9", – отметили в сообщении.

В заявлении Европейского командования ВС США отметили, что перед столкновением самолет Су-27 якобы совершал небезопасные маневры. Там же отметили, что американский БПЛА выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве в районе Черного моря.

Отмечается, что столкновение Су-27 и MQ-9 привело к полной потере беспилотника.

В свою очередь, президент США Джо Байден был проинформирован о перехвате российским Су-27 американского MQ-9 над Черным морем, сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Госдепартамент планирует провести контакты с Россией по произошедшему.

Ранее сообщалось, что российская система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат над Белгородским районом.

Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что пострадавших нет, однако есть разрушения – осколки БПЛА упали на крышу гаража частного жилого домовладения

Российская ПВО сбила четыре ракеты над Белгородом

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