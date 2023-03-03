В небе над Коломной мог взорваться беспилотник, его обломки ищут

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Взрыв в подмосковной Коломне произошел в воздухе. С большой долей вероятности в небе над городом взорвался беспилотник, его обломки еще не обнаружены, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Сообщается, что специалисты не обнаружили признаков взрыва после проверки ряда потенциальных объектов.

В министерстве энергетики Подмосковья уточнили, что газовое и электроснабжение в Коломне работает в штатном режиме. Каких-либо нарушений на объектах газовой и энергетической инфраструктуры не зафиксировано.

2 марта вечером в подмосковной Коломне прозвучал мощный взрыв. Видео со звуком взрыва появилось в ряде СМИ.

По словам местных жителей, перед взрывом был слышен свист, а после грохота они увидели дым, затем – зарево. Однако вскоре появилась информация, что зарево могло появиться от света местных теплиц.

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