19:18Происшествия
ФСБ сообщила о массированном ударе по украинским диверсантам в Брянской области
Фото: depositphotos/Grigorenko
Центр общественных связей ФСБ сообщил о пресечении операции украинских националистов в Климовском районе Брянской области, по боевикам был нанесен массированный артиллерийский удар, передает ТАСС.
"В результате принятых мер вылазка украинских националистов в Климовском районе Брянской области пресечена", – указали в ведомстве.
По информации ФСБ, участники нападения были выдавлены на территорию Украины "во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры".
Инцидент с проникновением украинских диверсантов в Брянскую область произошел в четверг, 2 марта. Боевики напали на села Любечане и Сушаны. В результате пострадал десятилетний ребенок. Ему оказана медицинская помощь, успешно проведена операция. Погибли при атаке два человека.
Изначально сообщалось, что диверсанты удерживают до шести заложников в магазине в селе Любечане. Информацию об этом не подтвердили в пресс-службе губернатора Брянской области.
По данным ФСБ, после атаки группы в Климовском районе региона обнаружили большое количество взрывных устройств. В ведомстве также уточнили, что территория местных населенных пунктов уже взята под полный контроль.
Президент России Владимир Путин, выступая по видео-конференц-связи с участниками пилотной образовательной программы "Школа наставника", назвал произошедшее в Брянской области "очередным террористическим актом".
Большое количество взрывных устройств обнаружили после атаки боевиков под Брянском
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