ФСБ сообщила о массированном ударе по украинским диверсантам в Брянской области

Фото: depositphotos/Grigorenko

Центр общественных связей ФСБ сообщил о пресечении операции украинских националистов в Климовском районе Брянской области, по боевикам был нанесен массированный артиллерийский удар, передает ТАСС.

"В результате принятых мер вылазка украинских националистов в Климовском районе Брянской области пресечена", – указали в ведомстве.

По информации ФСБ, участники нападения были выдавлены на территорию Украины "во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры".

Инцидент с проникновением украинских диверсантов в Брянскую область произошел в четверг, 2 марта. Боевики напали на села Любечане и Сушаны. В результате пострадал десятилетний ребенок. Ему оказана медицинская помощь, успешно проведена операция. Погибли при атаке два человека.

Изначально сообщалось, что диверсанты удерживают до шести заложников в магазине в селе Любечане. Информацию об этом не подтвердили в пресс-службе губернатора Брянской области.

По данным ФСБ, после атаки группы в Климовском районе региона обнаружили большое количество взрывных устройств. В ведомстве также уточнили, что территория местных населенных пунктов уже взята под полный контроль.

Президент России Владимир Путин, выступая по видео-конференц-связи с участниками пилотной образовательной программы "Школа наставника", назвал произошедшее в Брянской области "очередным террористическим актом".

Большое количество взрывных устройств обнаружили после атаки боевиков под Брянском

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!