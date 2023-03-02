Фото: kremlin.ru

Владимир Путин назвал терактом произошедшее в Брянской области. Об этом он заявил по видео-конференц-связи с участниками пилотной образовательной программы "Школа наставника".

Президент напомнил, что украинские диверсанты открыли огонь по гражданским, видя, что в машине есть дети.

"Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление, проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети, нет, "Нива" обыкновенная, открыли огонь по ним", – сказал Путин.

По мнению российского лидера, именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить Россию исторической памяти, своей истории, традиций и языка.

2 марта группа украинских диверсантов проникла в два села – Любечане и Сушаны Брянской области. Бойцы Росгвардии вступили в столкновение с боевиками. Среди мирных жителей есть погибшие и раненые.

СМИ сообщали, что несколько человек были взяты в заложники в магазине в селе Любечане. Отмечалось, что в заложниках могут находиться до шести человек. Также ДРГ обстреляла школьный автобус на территории области. В результате погиб один местный житель. Кроме того, ранения получил 10-летний ребенок. Он отправлен в больницу, врачи оказывают ему помощь.

ФСБ и военные приступили к операции по ликвидации вооруженной группы украинских националистов в Климовском районе Брянской области.



ФСБ сообщила о проведении в Брянской области операции по ликвидации украинских диверсантов

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