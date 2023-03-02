Кадыров предложил привлечь к ответу семьи "участников вылазки на Брянскую область"

Фото: телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с предложением привлечь к ответственности семьи участников украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), совершивших нападение на Брянскую область.

"Разобраться со всеми участниками вылазки на Брянскую область необходимо самым суровым образом, максимально жестко и даже жестоко. Стрелять на поражение. Разобраться не только с ними, но и привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России", – заявил Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни предположил, что подобные инциденты нередко сопровождаются содействием, потаканием и одобрением со стороны членов семей. В связи с этим Кадыров предложил "навеки обезвредить" террористов и принять ответные меры в отношении Украины.

Кроме того, глава Чечни призвал "разбомбить все точки, имеющие отношение к нападению".

"И не нужно смотреть, что рядом могут быть гражданские объекты. Если враг так относится к беззащитным, то и нам не надо церемониться. Дальше это уже война без правил, которая развязана и навязана нам дьявольским режимом Украины", – написал Кадыров.

Глава Чечни также сравнил диверсантов с террористами, которые действовали когда-то в республике. Он ответил, что не видит разницы между украинскими националистами и террористами. По его мнению, их приемы очень схожи.

"В итоге по сегодняшним событиям в Брянской области убедилось в этом и все здравомыслящее человечество. Уверяю вас, Запад это не осудит, так как это очевидные западно-террористические методы", – уточнил Кадыров.

Вместе с тем глава региона высказал необходимость заменить средний уровень реагирования в некоторых субъектах на военное положение. Это, по его мнению, позволит обезопасить местных жителей.

О проникновении группы украинских диверсантов в села Любечане и Сушаны Брянской области стало известно 2 марта. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что в результате происшествия погиб один человек и ранен десятилетний ребенок, которого доставили в медучреждение.

Позже СМИ сообщили, что диверсанты взяли в заложники нескольких человек в магазине в селе Любечане. Отмечалось, что число заложников может достигать шести человек.

Однако в пресс-службе губернатора сказали, что информации о заложниках пока нет. При этом там подчеркнули, что силовые структуры работают по всей территории села Сушаны.

Некоторые источники сообщали и об обстреле школьного автобуса, в результате чего якобы погибли два человека и получил ранение ребенок. Местные власти же опровергли данные об обстреле школьного автобуса. Они заявили, что все ребята в настоящее время обучаются удаленно.

Позже сотрудники ФСБ обнаружили большое количество взрывных устройств в Климовском районе. Правоохранители взяли ситуацию в местных населенных пунктах под контроль.

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