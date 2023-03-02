Путин заявил, что у украинских неонацистов ничего не получится

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что у украинских неонацистов и их хозяев ничего не получится. Такое заявление глава государства сделал в ходе встречи с участниками программы "Школа наставника".

"Именно такие люди ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка", – подчеркнул он.

Президент России вспомнил слова педагога и писателя Константина Ушинского, который считал "невыносимым насилием" попытки отнять у народа язык.

Путин также выразил уверенность в том, что хозяева украинских неонацистов проигнорируют атаку, которую совершили украинские диверсанты 2 марта, проникнув в Брянскую область. Они не станут даже вспоминать об этом преступлении против мирных граждан, добавил он.

Однако президент не сомневается в том, что у недругов России не получится реализовать задуманное.

"Ничего у них не получится, мы их дожмем", – резюмировал он.

Ранее Путин назвал терактом произошедшее в Брянской области.

В четверг, 2 марта, группа украинских диверсантов проникла в два села – Любечане и Сушаны Брянской области. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что в результате происшествия погиб один человек и ранен десятилетний ребенок, которого доставили в медучреждение.

Позже СМИ сообщили, что диверсанты взяли в заложники нескольких человек в магазине в селе Любечане. Отмечалось, что число заложников может достигать шести человек. Однако в пресс-службе губернатора сказали, что информации о заложниках нет.

Сотрудники ФСБ вместе с силами Минобороны РФ проводили операцию по ликвидации вооруженной группы украинских националистов.



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