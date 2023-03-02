Власти Брянской области опровергли данные об обстреле школьного автобуса украинской ДРГ

Фото: AP Photo/Libkos

Школьный автобус не попал под обстрел диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) Украины в Брянской области. Об этом РИА Новости сообщила замгубернатора региона Елена Егорова.

Как заявила Егорова, ни одно образовательное учреждение не было затронуто обстрелом. Детей среди заложников нет.

"У нас на тех территориях не работают школы, они на дистанте", – сообщила она.

Ранее сообщалось, что ДРГ обстреляла школьный автобус на территории области. Уточнялось, что жертвами обстрела стали два человека. Еще один ребенок, по данным экстренных служб, получил ранение в спину.

Вместе с тем экстренные службы сообщили о нескольких заложниках, взятых в плен украинской ДРГ в магазине в селе Любечане. Среди мирных жителей в других селах региона оказались погибшие и раненые.



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