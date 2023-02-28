Брянский губернатор сообщил о сбитом беспилотнике ВСУ в Суражском районе

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России сбили беспилотник ВСУ над Суражским районом Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные службы.

Ранее ВС РФ сбили в Брянской области 10 украинских беспилотников. По словам Богомаза, в результате атаки ВСУ и работы российских систем ПВО никто не пострадал. Разрушений также не было допущено.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Девять беспилотников сбили в Брянской области

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