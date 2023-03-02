Число погибших из-за действий диверсантов в Брянской области увеличилось до двух

Фото: АР/Vadim Ghirda

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что число погибших при атаке украинских диверсантов в регионе выросло до двух. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

"По уточненной информации, в результате действий ДРГ (диверсионно-разведывательной группы. – Прим. ред.) в селе Любечане Климовского района количество погибших мирных жителей увеличилось до двух человек. Погиб мужчина 1966 года рождения", – указал губернатор.

Богомаз также отметил, что оперативные службы проводят необходимые мероприятия в связи с трагедией.

Группа украинских диверсантов проникла на территорию Брянской области в четверг, 2 марта. Боевики напали на села Любечане и Сушаны. Изначально глава региона Александр Богомаз сообщил об одном погибшем и одном раненом (пострадал десятилетний ребенок).

СМИ по мере развития событий сообщали, что нападавшие взяли в заложники нескольких человек в магазине в селе Любечане. Отмечалось, что число заложников может достигать шести человек. Эту информацию позже не подтвердили в пресс-службе губернатора Брянской области.

В Климовском районе было обнаружено большое количество взрывных устройств, сообщили в ФСБ. В ведомстве также подтвердили, что ситуация в местных населенных пунктах взята под полный контроль.

Президент России Владимир Путин, выступая по видео-конференц-связи с участниками пилотной образовательной программы "Школа наставника", назвал произошедшее в Брянской области "очередным террористическим актом".

Путин назвал терактом произошедшее в Брянской области

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