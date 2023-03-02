Песков назвал атакой террористов действия украинских боевиков в Брянской области

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал атакой террористов действия украинских диверсантов в Брянской области. Он также указал, что Владимир Путин находится в Кремле и получает постоянные доклады от глав силовых ведомств в связи с происшествием.

"Речь идет об атаке террористов. Сейчас принимаются меры для уничтожения этих террористов", – подчеркнул он.

По словам Пескова, глава государства получает доклады от руководителя ФСБ Александра Бортникова, главы Минобороны Сергея Шойгу и начальника Росгвардии Виктора Золотова.

Также Путин держит связь с главой Брянской области Александром Богомазом. Губернатор доложил президенту о ситуации на месте и о принимаемых мерах. Это делается для того, чтобы обеспечить безопасность граждан, подчеркнул Песков.

Силовые ведомства работают над тем, чтобы установить ответственных за совершение диверсии в Брянской области.

"Детали будут, естественно, все проверяться, расследоваться, нужно доподлинно установить, кто это (совершил. – Прим. ред.)", – объяснил представитель Кремля.

О проникновении группы украинских диверсантов в села Любечане и Сушаны Брянской области стало известно 2 марта. Богомаз сообщил, что в результате происшествия погиб один человек и ранен десятилетний ребенок, которого доставили в медучреждение.

Позже СМИ сообщили, что диверсанты взяли в заложники нескольких человек в магазине в селе Любечане. Отмечалось, что число заложников может достигать шести человек.

Однако в пресс-службе губернатора сказали, что информации о заложниках пока нет. При этом там подчеркнули, что силовые структуры работают по всей территории села Сушаны.

Некоторые источники сообщали и об обстреле школьного автобуса, в результате чего якобы погибли два человека и получил ранение ребенок. Местные власти же опровергли данные об обстреле школьного автобуса. Они заявили, что все ребята в настоящее время обучаются удаленно.

Сотрудники Федеральной службы безопасности вместе с силами Минобороны РФ проводили операцию по ликвидации вооруженной группы украинских националистов.

ФСБ сообщила о проведении в Брянской области операции по ликвидации украинских диверсантов

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