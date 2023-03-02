Пострадавшему в Брянской области мальчику провели успешную операцию – губернатор

Фото: ТАСС/АР/Frank Augstein

Раненному диверсантами в Брянской области мальчику провели успешную операцию, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

"Благодаря профессионализму наших медиков операция у юного героя Федора, пострадавшего от действий ДРГ, прошла успешно. Врачи извлекли пулю, выпущенную из оружия натовского производства", – написал он.

Глава области уточнил, что ребенок находится под постоянным наблюдением врачей.

Кроме того, Богомаз в эфире Первого канала сообщил, что власти региона подготовят документы для представления к награждению за отвагу пострадавшего мальчика. Отмечается, что он получил ранение в ходе нападения украинских диверсантов, но вывел двух других детей и помог им спрятаться.

Группа украинских диверсантов проникла на территорию Брянской области в четверг, 2 марта. Боевики напали на села Любечане и Сушаны. Изначально глава региона Александр Богомаз сообщил об одном погибшем и одном раненом (пострадал десятилетний ребенок).

СМИ по мере развития событий сообщали, что нападавшие взяли в заложники нескольких человек в магазине в селе Любечане. Отмечалось, что число заложников может достигать шести человек. Эту информацию позже не подтвердили в пресс-службе губернатора Брянской области.

В Климовском районе было обнаружено большое количество взрывных устройств, сообщили в ФСБ. В ведомстве также подтвердили, что ситуация в местных населенных пунктах взята под полный контроль.

Президент России Владимир Путин, выступая по видео-конференц-связи с участниками пилотной образовательной программы "Школа наставника", назвал произошедшее в Брянской области "очередным террористическим актом".

Путин назвал терактом произошедшее в Брянской области

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