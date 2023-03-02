В подмосковной Коломне прогремел взрыв

2 марта вечером в подмосковной Коломне прозвучал мощный взрыв. Видео со звуком взрыва появилось в ряде СМИ.

Местные жители рассказали, что перед взрывом был слышен свист. По словам очевидцев, после грохота был виден дым, а после него – зарево.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации Коломны, на место происшествия выехали экстренные службы. Детали случившегося пока не сообщаются.

Ранее сообщалось об инциденте с проникновением украинских диверсантов в Брянскую область. Боевики напали на села Любечане и Сушаны. При атаке погибли два человек. Также был ранен 10-летний ребенок, однако сейчас ему уже оказали медицинскую помощь.

В ФСБ сообщили, что после атаки группы в Климовском районе области было обнаружено большое количество взрывных устройств. По данным ведомства, территория местных населенных пунктов уже взята под полный контроль.

Позже в центре общественных связей ФСБ сообщили о пресечении операции украинских националистов в Климовском районе, по боевикам был нанесен массированный артиллерийский удар.

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