Посол РФ вызван в Госдеп после инцидента с БПЛА над Черным морем

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Соединенные Штаты вызвали посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова в Госдепартамент после инцидента с американским беспилотником над Черным морем, сообщает ТАСС.

"Мы напрямую взаимодействуем с российской стороной на высоких уровнях, чтобы выразить наше полное неприятие этого непрофессионального, небезопасного перехвата, приведшего к падению американского беспилотника", – заявил представитель Госдепа Нед Прайс в ходе брифинга.

Он отметил, что США вызывают российского посла для направления соответствующего сигнала. Прайс подчеркнул, что посол в Москве Лиз Трейси уже передала этот сигнал министерству иностранных дел РФ.

Представитель Госдепа уточнил, что Антонова вызовут в американское дипведомство во второй половине дня по местному времени.

14 марта российский Су-27 столкнулся над Черным морем с американским БПЛА MQ-9, в результате чего беспилотник упал в международные воды.

В заявлении Европейского командования ВС США отметили, что перед столкновением самолет Су-27 якобы совершал небезопасные маневры. Там же отметили, что американский БПЛА выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве в районе Черного моря.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!