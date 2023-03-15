Беспилотники США собирают данные, которые Киев использует для ударов по России – посол РФ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Американские беспилотники занимаются сбором разведывательной информации, которая затем используется киевским режимом для ударов по российским вооруженным силам и территории. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя инцидент с американским БПЛА над Черным морем.

Российский дипломат обратил внимание на слова представителя Белого дома по вопросам нацбезопасности Джона Кирби, который сообщил, что США регулярно совершали и будут совершать полеты беспилотников над Черным морем ради национальной безопасности Штатов.

"Что же они делают за тысячи километров от США?" – приводит слова Антонова пресс-служба российской дипмиссии.

Дипломат также заявил, что во время посещения Госдепартамента он категорически отверг все инсинуации американской стороны касательно произошедшего инцидента.

Антонов сообщил, что любые действия с применением вооружения и техники США российская сторона воспринимает как откровенно враждебные. Он напомнил, что Вашингтон уже поставил Украине различную продукцию военного назначения на сумму в 33 миллиарда долларов.

"Полагаем важным, чтобы линии коммуникации оставались открытыми. Россия не стремится к конфронтации и выступает за прагматичное сотрудничество в интересах народов наших стран", – заключил российский дипломат.

Во вторник, 14 марта, появилась информация о том, что российский Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем, в результате чего БПЛА упал в международные воды.

Однако позже в Минобороны России объяснили, как все было на самом деле. Так, после обнаружения беспилотника, который летел с выключенными транспондерами в сторону российской границы, в воздух были подняты истребители РФ. При этом бортовое оружие российскими самолетами не применялось, они также не вступали в контакт с американским беспилотником.

По данным ведомства, БПЛА перешел в неуправляемый полет с потерей высоты из-за совершения резких маневров, после чего летательный аппарат упал в воду.

В Пентагоне подтвердили, что перехваченный БПЛА над Черным морем выполнял разведку

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!