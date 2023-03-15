Россия не ищет конфронтации с США из-за инцидента с БПЛА – посол РФ в Вашингтоне

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Россия не ищет конфронтации с Соединенными Штатами. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя инцидент с американским беспилотником над Черным морем.

"Я хочу подчеркнуть, что российские летчики действовали очень профессионально, не было контакта, не было использования никакого оружия нашими истребителями", – приводит слова дипломата ТАСС.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты вызвали посла России в Вашингтоне в Госдепартамент после инцидента с американским беспилотником над Черным морем.

Антонов сообщил, что встречался в Госдепе с помощницей госсекретаря США Энтони Блинкена Карен Донфрид. По его словам, американская сторона выразила протест в связи с действиями РФ в ситуации с БПЛА, однако вопрос о каких-либо "последствиях" для Москвы не поднимался.

Российский дипломат также заявил, что РФ рассматривает инцидент с американским беспилотником как провокацию. Антонов сообщил, что Россия настаивает на выстраивании прагматичных отношений с США на благо народов обеих стран.

14 марта российский Су-27 столкнулся над Черным морем с американским БПЛА MQ-9, в результате чего беспилотник упал в международные воды.

Позже в Минобороны РФ сообщили, что после обнаружения беспилотника, который осуществлял полет с выключенными транспондерами, в воздух были подняты российские истребители. При этом бортовое оружие самолетами РФ не применялось, они также не вступали в контакт с американским беспилотником.

По данным Минобороны, беспилотник перешел в неуправляемый полет с потерей высоты из-за совершения резких маневров, после чего летательный аппарат упал в воду.

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