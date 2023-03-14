14 марта, 22:33Политика
В Пентагоне не располагают данными по поводу попытки поднять обломки MQ-9 из Черного моря
Фото: depositphotos/icholakov01
В Пентагоне не располагают данными по поводу попытки поднять обломки беспилотного летательного аппарата MQ-9 из Черного моря, сообщает ТАСС.
"Насколько я знаю, на данный момент россияне не подняли этот летательный аппарат", – сказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга.
Райдер добавил, что информацией о попытках поднять обломки беспилотника могут располагать ВМС США.
14 марта российский Су-27 столкнулся над Черным морем с американским БПЛА MQ-9, в результате чего беспилотник упал в международные воды.
В заявлении Европейского командования ВС США отметили, что перед столкновением самолет Су-27 якобы совершал небезопасные маневры. Там же отметили, что американский БПЛА выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве в районе Черного моря.
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