В Пентагоне не располагают данными по поводу попытки поднять обломки MQ-9 из Черного моря

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В Пентагоне не располагают данными по поводу попытки поднять обломки беспилотного летательного аппарата MQ-9 из Черного моря, сообщает ТАСС.

"Насколько я знаю, на данный момент россияне не подняли этот летательный аппарат", – сказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга.

Райдер добавил, что информацией о попытках поднять обломки беспилотника могут располагать ВМС США.

14 марта российский Су-27 столкнулся над Черным морем с американским БПЛА MQ-9, в результате чего беспилотник упал в международные воды.

В заявлении Европейского командования ВС США отметили, что перед столкновением самолет Су-27 якобы совершал небезопасные маневры. Там же отметили, что американский БПЛА выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве в районе Черного моря.

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