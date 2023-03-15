США продолжат полеты над Черным морем, несмотря на инцидент с БПЛА – Белый дом

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Соединенные Штаты продолжат совершать полеты над Черным морем, несмотря на инцидент с российским Су-27 и американским беспилотником. Об этом заявил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби, сообщает РИА Новости.

Он добавил, что США летают над этим воздушным пространством в течение года и что Вашингтону не нужны подтверждения со стороны РФ для того, чтобы летать над международными водами.

По словам Кирби, американские летательные аппараты совершают полеты над международными водами Черного моря ради национальной безопасности Штатов.

Ранее появилась информация о том, что российский Су-27 столкнулся над Черным морем с американским БПЛА MQ-9, в результате чего беспилотник упал в международные воды.

Позже в Минобороны РФ объяснили, что после обнаружения беспилотника, который осуществлял полет с выключенными транспондерами в сторону границы РФ, в воздух были подняты российские истребители. При этом бортовое оружие самолетами РФ не применялось, они также не вступали в контакт с американским беспилотником.

По данным ведомства, БПЛА перешел в неуправляемый полет с потерей высоты из-за совершения резких маневров, после чего летательный аппарат упал в воду.

В Пентагоне подтвердили, что перехваченный БПЛА над Черным морем выполнял разведку

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