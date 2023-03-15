В США выразили обеспокоенность, что РФ может заполучить технологии американских БПЛА

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Россия может поднять обломки сбитого над Черным морем американского беспилотника MQ-9, получив таким образом доступ к технологиям США, заявил подполковник американской армии в отставке Александр Виндман.

"Я обеспокоен тем, что у России наибольшие шансы поднять обломки из моря и воспользоваться этими технологиями", – приводит его слова Newsweek.

Российский истребитель Су-27 во вторник, 14 марта, столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9. В результате инцидента БПЛА упал в международные воды.

В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию и сообщили, что самолеты были направлены на перехват беспилотника, который следовал в направлении государственной границы России. Падение летательного аппарата в ведомстве объяснили совершенными им резкими маневрами.

Представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Кирби подчеркнул, что США продолжат совершать полеты над Черным морем, несмотря на произошедший инцидент. Он также добавил, что БПЛА действуют исключительно в международных водах.

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