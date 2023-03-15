Фото: ТАСС/Lealan Buehrer via ZUMA Wire

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с американским беспилотником MQ-9 Reaper словами: "не надо летать, где не положено".

Пресс-секретарь президента РФ также опроверг обвинения, что падение БПЛА в Черном море и якобы сброс топлива были неэкологичными.

"Может, не надо было там летать, кому не положено? Тогда было бы экологично", – заявил он в эфире телеканала "Россия 1".

14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, в результате чего БПЛА упал в международные воды.

В Минобороны РФ отметили, что истребители были подняты на перехват БПЛА, который следовал к госгранице России. В ведомстве сообщили, что беспилотник упал из-за своих резких маневров. Вооружение против него не применялось.

После инцидента в Госдепартамент США был вызван посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Позже он заявил, что РФ не ищет конфронтации с США из-за происшествия с беспилотником, и призвал прекратить полеты возле российской государственной границы.



В Минобороны РФ объяснили, что произошло с американским беспилотником над Черным морем

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!