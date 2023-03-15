Посол РФ в США отверг все обвинения против России после инцидента с беспилотником

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Российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что 14 марта в ходе встречи в Государственном департаменте после случая с американским беспилотным летательным аппаратом в Черном море заявил об озабоченности Москвы действиями Вашингтона. Он также категорически отверг обвинения против России.

По словам дипломата, он на протяжении 30 минут беседовал с заместителем государственного секретаря Карен Донфрид.

"Причем 15 минут мы говорили непосредственно по данному сюжету и 15 минут мы говорили о российских озабоченностях в отношении различных аспектов деятельности США", – указал он в эфире телеканала "Россия 1".

Антонов назвал беседу спокойной.

"Я категорически отверг все обвинения в адрес российских вооруженных сил", – заключил он.

14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, из-за чего последний рухнул в воду.

По данным Минобороны России, истребители были подняты на перехват аппарата, который направлялся к российской госгранице. Ведомство добавило, что БПЛА упал из-за своих резких маневров, вооружение против него не применялось.

Ранее руководитель СВР РФ Сергей Нарышкин заявил, что Вашингтон очень активно ведет разведку в акватории Черного моря, широко применяя различные технологические средства. Он уточнил, что США используют средства космической, визуальной и радиоразведки.

Посол РФ призвал Вашингтон прекратить полеты у границ России

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