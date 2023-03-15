РФ попытается достать обломки упавшего в Черное море американского БПЛА – Патрушев

Фото: AP/U.S. Navy/Chief Mass Communication Specialist Shannon Renfroe

Россия будет пытаться достать обломки упавшего в Черное море американского беспилотника MQ-9, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в эфире телеканала "Россия 1".

"Я не знаю, сумеем мы достать или нет, но то, что это делать надо... И будем этим заниматься обязательно", – пообещал он.

По его словам, ситуация с БПЛА подтвердила, что США непосредственно участвуют в боевых действиях на Украине, хотя Вашингтон постоянно это отрицает.

Он также добавил, что Россия должна отстоять свой суверенитет на фоне этой ситуации.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби усомнился, что обломки упавшего в Черное море американского беспилотника MQ-9 Reaper смогут найти.

Накануне российский истребитель Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, в результате чего последний упал в международные воды.

В Минобороны РФ отметили, что истребители были подняты на перехват БПЛА, который следовал к госгранице России. По данным российского оборонного ведомства, беспилотник упал из-за своих резких маневров. Вооружение против него не применялось.

После инцидента в Госдепартамент США был вызван посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Позже он заявил, что РФ не ищет конфронтации с США из-за происшествия с беспилотником, и призвал прекратить полеты возле российской государственной границы.

В Минобороны РФ объяснили, что произошло с американским беспилотником над Черным морем

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