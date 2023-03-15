В Белом доме засомневались, что сумеют найти упавший в Черном море беспилотник

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Обломки упавшего в Черное море американского беспилотника MQ-9 Reaper еще не обнаружили, сообщил представитель Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CNN.

По его словам, США до сих пор не вернули беспилотник из акватории Черного моря, и он не уверен, что его смогут вернуть.

Накануне российский истребитель Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, в результате чего последний упал в международные воды.

В Минобороны РФ отметили, что истребители были подняты на перехват БПЛА, который следовал к госгранице России. По данным российского оборонного ведомства, беспилотник упал из-за своих резких маневров. Вооружение против него не применялось.

После инцидента в Госдепартамент США был вызван посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Позже он заявил, что РФ не ищет конфронтации с США из-за происшествия с беспилотником, и призвал прекратить полеты возле российской государственной границы.

В Минобороны РФ объяснили, что произошло с американским беспилотником над Черным морем

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