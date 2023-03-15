Нарышкин заявил, что США активно ведут разведку в акватории Черного моря

Фото: depositphotos/rottenman

Вашингтон очень активно ведет разведку в акватории Черного моря, широко применяя различные технологические средства. Об этом сообщил глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Он уточнил, что США используют средства космической, визуальной и радиоразведки.

"Мы подробно знаем и понимаем, какие цели у американцев в связи с разведывательной деятельностью и использованием технических средств, и стараемся выявить те объекты, территории, которые представляют для них наибольший интерес", – цитирует Нарышкина телеграм-канал журналиста Павла Зарубина.

14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, из-за чего последний рухнул в воду.

По данным Минобороны России, истребители были подняты на перехват аппарата, который направлялся к российской госгранице. Ведомство добавило, что БПЛА упал из-за своих резких маневров, вооружение против него не применялось.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Москва будет пытаться достать обломки беспилотника MQ-9. Данная ситуация показала, что Вашингтон задействован в боевых действиях на Украине, сказал он.

Путину доложили об инциденте с американским беспилотником над Черным морем – Песков

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!