Белый дом заявил, что не хочет конфликта между Россией и США

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Вашингтон не хотел бы, чтобы эскалация ситуации на Украине переросла в конфликт между США и Россией, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби телеканалу CNN.

"То, чего мы меньше всего хотим, очевидно, меньше всего кто-либо бы хотел, – это эскалации конфликта на Украине до уровня того, чтобы стать чем-то между Соединенными Штатами и Россией", – подчеркнул Кирби.

Ранее он усомнился, что обломки упавшего в Черное море американского беспилотника MQ-9 Reaper смогут найти.

Накануне российский истребитель Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, в результате чего последний упал в международные воды.

В Минобороны РФ отметили, что истребители были подняты на перехват БПЛА, который следовал к госгранице России. По данным российского оборонного ведомства, беспилотник упал из-за своих резких маневров. Вооружение против него не применялось.

После инцидента в Госдепартамент США был вызван посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Позже он заявил, что РФ не ищет конфронтации с США из-за происшествия с беспилотником, и призвал прекратить полеты возле российской государственной границы.

В Минобороны РФ объяснили, что произошло с американским беспилотником над Черным морем

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