Песков заявил, что Путину доложили об инциденте с беспилотником США над Черным морем

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президенту РФ Владимиру Путину оперативно доложили о происшествии с падением американского беспилотника в Черное море, поскольку глава государства одновременно является верховным главнокомандующим страны.

По его словам, властям нечего добавить к комментарию Минобороны по ситуации с падением американского беспилотника в Черном море.

"Нам нечего добавить к заявлению Минобороны, оно было достаточно исчерпывающее, в нем описаны обстоятельства произошедшего", – заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что в российском оборонном ведомстве четко объяснили, что оружие против беспилотного летательного аппарата США не применялось. Не было и контакта между БПЛА и российским истребителем.

По мнению представителя Кремля, нынешние двусторонние отношения между США и Россией находятся в "низшей точке, весьма плачевном состоянии", несмотря на то что РФ не отказывалась и не отказывается от конструктивного диалога. При этом контактов по инциденту на высшем уровне не было.

Накануне российский истребитель Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, в результате чего последний упал в международные воды.

В Минобороны РФ отметили, что истребители были подняты на перехват БПЛА, который следовал к госгранице России. По данным российского оборонного ведомства, беспилотник упал из-за своих резких маневров. Вооружение против него не применялось.

После инцидента в Госдепартамент США был вызван посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Позже он заявил, что РФ не ищет конфронтации с США из-за происшествия с беспилотником, и призвал прекратить полеты возле российской государственной границы.

В Минобороны РФ объяснили, что произошло с американским беспилотником над Черным морем

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