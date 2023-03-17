Шойгу представил к наградам летчиков, перехвативших беспилотник MQ-9

Фото: kremlin.ru

Министр обороны РФ Сергей Шойгу представил к госнаградам летчиков Су-27, предотвративших нарушение границ района спецоперации американским беспилотником MQ-9 Reaper, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Речь идет о границах района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения СВО. Границы района были доведены до всех пользователей международного воздушного пространства.



В Минобороны отметили, что утром 14 марта над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова был зафиксирован полет американского беспилотника MQ-9 в направлении госграницы РФ. БПЛА летел с выключенными транспондерами.

Для идентификации нарушителя в воздух подняли истребители из состава дежурных по ПВО сил. В результате резкого маневрирования MQ-9 перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотником в контакт не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования.

Ранее сообщалось, что 14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся с американским БПЛА MQ-9 над Черным морем. После этого беспилотник упал в международные воды.

В связи с инцидентом глава Минобороны Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином. Разговор прошел по инициативе Вашингтона.

В ходе переговоров Шойгу заявил, что полеты американских беспилотников недалеко от побережья Крыма имеют провокационный характер. По словам министра, эти действия создают предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне.

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