Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны США

Фото: kremlin.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Соединенных Штатов Ллойдом Остином, сообщается на сайте Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что телефонные переговоры состоялись в среду, 15 марта, по инициативе американской стороны.

14 марта российский истребитель Су-27 столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, в результате чего БПЛА упал в международные воды.

В Минобороны РФ отметили, что истребители были подняты на перехват БПЛА, который следовал к госгранице России. В ведомстве сообщили, что беспилотник упал из-за своих резких маневров. Вооружение против него не применялось.

После инцидента в Госдепартамент США был вызван посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Позже он заявил, что РФ не ищет конфронтации с США из-за происшествия с беспилотником, и призвал прекратить полеты возле российской государственной границы.



В Минобороны РФ объяснили, что произошло с американским беспилотником над Черным морем

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